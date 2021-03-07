Массовую резню решил устроить мужчина в Волгограде

Житель Волгограда напал на прохожих с ножом и отверткой и попытался устроить массовую резню, сообщает v1.ru со ссылкой на очевидцев.

"Сегодня около семи утра вышел на работу. Только вышел из подъезда, смотрю, бежит мужчина в одних кальсонах и футболке, весь в крови. В одной руке у него отвертка здоровая, в другой нож. И на меня бежит. А за ним полицейский. Я опешил, не знаю, что делать. В сторону успел от него отскочить", — рассказал изданию один из очевидцев.

По его словам, в тот момент из соседнего магазина вышел продавец и начала стрелять в мужчину из травматического пистолета.

"Сотрудник полиции кричал: "Стреляй в него, стреляй!" Пять или шесть выстрелов было. Он и так весь в крови был. И, представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается. Он или наркоман, или кто, непонятно вообще", — сказал очевидец.

Задержать мужчину удалось лишь через некоторое время, когда подъехала полиция, добавил собеседник издания. Он также рассказал, что от рук нападавшего пострадала как минимум одна женщина — она была вся в крови, но, когда ее забирала скорая, оставалась в сознании.

Издание отмечает, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе главка МВД по Волгоградской области уточнили, что мужчина пытался напасть на полицейского. В 6:30 утра сотрудник полиции шел на службу и увидел, как человек в трико и тапочках угрожает прохожему предметом, похожим на нож. Полицейский потребовал бросить оружие, но тот кинулся на него.

"Завязалась потасовка, полицейский попытался задержать мужчину, тот еще пытался ударить. Начал скрываться. В ходе преследования полицейский вызвал подкрепление по телефону и продолжил преследование этого человека в жилом квартале. Мужчина по пути угрожал прохожим этим предметом, вел себя агрессивно, бросал кирпичи в машины", — сказали в полиции.

В результате полицейский смог задержать нападавшего, брызнув в него газом из баллончика. Похожий на нож предмет оказался заточенной стамеской. Выяснилось, что задержанный состоит на учете как психически больной и недавно проходил лечение.

Сейчас его направили в психиатрическую больницу.