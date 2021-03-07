Петербуржец скрыл труп жены и три года жил с тещей 

Инцидент произошел в конце 2018 года в деревне Лупполово Всеволожского района. Мужчина с 2010 года проживал там с 41-летней женой и тещей. В один из дней супруга неожиданно исчезла. Поиски не дали результата.

В марте этого года на допросе в полиции мужчина признался в содеянном. Он показал, где закопал супругу. Скелет женщины нашли в парнике, на глубине в 60 сантиметров.

По версии подозреваемого, в декабре 2018-го он выпивал с малознакомым мужчиной и неожиданно обнаружил свою супругу без признаков жизни. Тогда они с собутыльником решили выкопать яму в парнике рядом с домом и захоронить тело.

Причина смерти женщины пока не установлена. Известно, что дом, в котором жила семья, принадлежал ее матери.