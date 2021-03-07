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Петербуржец скрыл труп жены и три года жил с тещей 

Майк Габриелян 1 час назад
Петербуржец скрыл труп жены и три года жил с тещей
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области 50-летний мужчина закопал тело жены в парнике. О раскрытом спустя три года преступлении сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в конце 2018 года в деревне Лупполово Всеволожского района. Мужчина с 2010 года проживал там с 41-летней женой и тещей. В один из дней супруга неожиданно исчезла. Поиски не дали результата.
В марте этого года на допросе в полиции мужчина признался в содеянном. Он показал, где закопал супругу. Скелет женщины нашли в парнике, на глубине в 60 сантиметров.
По версии подозреваемого, в декабре 2018-го он выпивал с малознакомым мужчиной и неожиданно обнаружил свою супругу без признаков жизни. Тогда они с собутыльником решили выкопать яму в парнике рядом с домом и захоронить тело.
Причина смерти женщины пока не установлена. Известно, что дом, в котором жила семья, принадлежал ее матери.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Киеве зверски убили молодого парня, закопав останки в лесу.
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Происшествия , РЕН ТВ
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