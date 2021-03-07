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Адвокат Шамсутдинова заявил, что военная прокуратура против изменения приговора срочнику 

ТАСС и ещё 1 13 минут назад
Военная прокуратура отказала в апелляции Шамсутдинову
Фото: ТАСС
Три апелляционные жалобы поданы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, одну подал адвокат потерпевших, еще две — представители срочника. Военная прокуратура написала возражения на все три жалобы, сообщил ТАСС адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.
21 января военный суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей.

"В суде находится три апелляционных жалобы: моя, жалоба Руслана Нагиева (еще один представитель Шамсутдинова) и Сергея Грецкого, выступающего на стороне потерпевших. Военная прокуратура дала на все три апелляционные жалобы свое возражение, она считает решение суда законным и обоснованным, что нет оснований для изменения его ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения", — сказал Тугушев.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим своей войсковой части, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан.
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Как заявил сам Шамсутдинов, на преступление его подтолкнули неуставные отношения — солдата в карауле заставляли убираться в туалете, угрожая насилием. Психиатрическая экспертиза установила, что срочник отдавал отчет своим действиям. Присяжные заседатели признали рядового виновным, но заслуживающим снисхождения. Гособвинитель просил назначить Шамсутдинову 25 лет лишения свободы, родственники погибших требовали 28 млн рублей компенсации.
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Происшествия , Руслан Нагиев , Рамиль Шамсутдинов , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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