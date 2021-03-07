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Дело экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева о госизмене дошло до суда 

ТАСС и ещё 2 58 минут назад
Дело экс-помощника полпреда в УрФО о госизмене дошло до суда
Фото: РИА Новости
Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении бывшего помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, обвиняемого в государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело слушается в закрытом режиме.

"Московский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении Воробьева Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (госизмена), — сказал собеседник агентства. — Заседания проходят в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно"".

По словам представителя пресс-службы Мосгорсуда, дело в отношении бывшего чиновника слушается в общем порядке.
По данным следствия, экс-помощник полпреда в УрФО мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации или их представителей. Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Вину Воробьев не признает.
Суть обвинений в отношении Воробьева правоохранительными органами, органами следствия, представителями надзорного ведомства или представителями защиты обвиняемого может быть раскрыта только после оглашения приговора. Бывший чиновник сейчас содержится в столичном СИЗО "Лефортово".
За прошедшие два года Лефортовский суд и Московский городской суд избрали и продлили меру пресечения в отношении порядка 20 фигурантов дела, обвиняемых в госизмене и шпионаже.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Александр Воробьев , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , МВД , ИТАР-ТАСС
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