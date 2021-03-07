Московские дебоширы заперли врачей в лифте

Угнать прибывший по вызову автомобиль скорой помощи попыталась группа граждан в Москве . Это произошло после того, как медики застряли в лифте.

Группа граждан вызвала врачей, потому что их товарищ «сильно порезался». Когда медики приехали на место происшествия и стали подниматься в лифте, несколько человек начали бить по дверям кабины, что привело к аварийной остановке лифта между этажами, передаёт РЕН ТВ.

В то же время компания вступила в конфликт с водителем скорой помощи, который отказался самостоятельно отвезти их товарища в больницу. Водителя вытащили из машины, после чего один из участников разговора набросился на него.

По данным телеканала, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения информации пока нет.

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