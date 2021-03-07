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Московские дебоширы заперли врачей в лифте и попытались угнать скорую 

News.ru 36 минут назад
Московские дебоширы заперли врачей в лифте
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Угнать прибывший по вызову автомобиль скорой помощи попыталась группа граждан в Москве. Это произошло после того, как медики застряли в лифте.
Группа граждан вызвала врачей, потому что их товарищ «сильно порезался». Когда медики приехали на место происшествия и стали подниматься в лифте, несколько человек начали бить по дверям кабины, что привело к аварийной остановке лифта между этажами, передаёт РЕН ТВ.
В то же время компания вступила в конфликт с водителем скорой помощи, который отказался самостоятельно отвезти их товарища в больницу. Водителя вытащили из машины, после чего один из участников разговора набросился на него.
По данным телеканала, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее NEWS.ru сообщил, что рэпер Noize MC попал в больницу. Музыкант рассказал, что ему пришлось вызвать скорую из-за сильных болей в спине. Известен и диагноз рэпера: ему диагностировали люмбаго и воспаление седалищного нерва.
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Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Москва
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