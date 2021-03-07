Ростехнадзор сообщил о последствиях ЧП на реке в ХМАО

Около 700 тонн углеводородов могло находиться в подводном участке трубопровода «Сибуртюменьгаза» в районе Нижневартовска ХМАО во время аварии. Это не может не нанести ущерба окружающей среде. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

«По предварительным расчетам, в аварийном участке подводного продуктопровода ООО «Запсибтрансгаз» (АО «Сибуртюменьгаз» — управляющая компания) могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов)», — написал Виль в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По его словам, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения.

Ранее стало известно, что в акватории реки Обь под Нижневартовском произошло возгорание. Причиной ЧП стала авария на подводном трубопроводе. Площадь горения составила 1 тыс. кв. метров. В результате пожара пострадал один человек, у него ожоги лица и спины. В компании «СибурТюменьГаз» сообщили, что рисков для населения и окружающей среды нет, ведется утилизация остатков углеводородов. Прокуратурой Нижневартовского района организована проверка по факту аварии.