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Из банка в центре Москвы украли более 157 млн рублей 

Газета.Ru и ещё 10 6 марта 2021
157 млн рублей украли из банка в центре Москвы
Фото: РИА Новости
В центре Москвы неизвестные украли более 157 миллионов рублей из банковских сейфов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Сообщение о краже полицейские получили 6 марта в 11.06 мск.
Деньги были украдены из индивидуальных банковских сейфов на 1-й Брестской улице. Неизвестные похитили из депозитарного помещения 157 миллионов 170 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.
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Ранее сообщалось, что из банковского сейфа в центре Москвы украли более 23 млн рублей.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Москва
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