На Сахалине семь детей госпитализированы с кишечной инфекцией 

В одном из детских садов города Шахтёрска на Сахалине было выявлено девять случаев кишечной инфекции, семь детей госпитализированы.
«В детском саду Шахтёрска выявлено девять случаев заболевания кишечной инфекцией», — цитирует РИА Новости пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что семь воспитанников госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.
В Углегорский район выехала комиссия областного Минздрава.
26 февраля в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю заявили, что почти 160 человек пострадали в конце января — начале февраля в Красноярске при массовом отравлении водой.