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На Сахалине семь детей госпитализированы с кишечной инфекцией 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
На Сахалине семь детей госпитализированы с кишечной инфекцией
Фото: РИА Новости
В одном из детских садов города Шахтёрска на Сахалине было выявлено девять случаев кишечной инфекции, семь детей госпитализированы.

«В детском саду Шахтёрска выявлено девять случаев заболевания кишечной инфекцией», — цитирует РИА Новости пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что семь воспитанников госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.
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Происшествия , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Сахалинская Область
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