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В штате Нью-Джерси экстренно приземлился авиалайнер Boeing 737 MAX 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Boeing 737 Max экстренно сел в штате Нью-Джерси
Фото: ТАСС
Экстренную посадку в аэропорту города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси совершил пассажирский авиалайнер Boeing 737 MAX, принадлежащий компании American Airlines. Об этом 5 марта сообщило агентство Reuters.
Самолет следовал в Ньюарк из города Майами штата Флорида. На его борту находился 101 человек, в том числе шесть членов экипажа. Причиной аварийной ситуации стала техническая неисправность, из-за которой капитан самолет отключил один из двигателей.
В American Airlines заверили, что инцидент не связан со сбоем в системе управления воздушного судна, что ранее приводило к крушениям самолетов этой модели. Федеральное авиационное управление (FAA) США начало проверку по факту случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в аэропорту города Тусон в американском штате из-за неполадок двигателя экстренно приземлился авиаланейр Boeing 737 MAX 8, принадлежащий компании Air Canada.
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Происшествия , Экстренная посадка , Boeing , Reuters , Майами , Нью-Йорк , США
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