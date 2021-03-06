Boeing 737 Max экстренно сел в штате Нью-Джерси

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Экстренную посадку в аэропорту города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси совершил пассажирский авиалайнер Boeing 737 MAX, принадлежащий компании American Airlines. Об этом 5 марта сообщило агентство Reuters.

Самолет следовал в Ньюарк из города Майами штата Флорида. На его борту находился 101 человек, в том числе шесть членов экипажа. Причиной аварийной ситуации стала техническая неисправность, из-за которой капитан самолет отключил один из двигателей.

В American Airlines заверили, что инцидент не связан со сбоем в системе управления воздушного судна, что ранее приводило к крушениям самолетов этой модели. Федеральное авиационное управление (FAA) США начало проверку по факту случившегося.