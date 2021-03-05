Опоздавший на шесть часов курьер избил клиентку в Москве 

Москве доставщик воздушных шаров избил клиентку после скандала из-за опоздания, сообщает телеграм-канал Mash.

42-летняя женщина заказала гелиевые шарики на день рождения сына. Рекламу праздничных шаров она увидела в Instagram. Женщине должны были привезти к назначенному часу три шара с поздравительными надписями. Согласно договоренностям, половину суммы клиентка перевела сразу, вторую часть должна была заплатить курьеру.

По словам заказчицы, курьер опоздал на шесть часов. Когда он все-таки приехал, женщина с порога начала отчитывать его за опоздание. Доставщик встал в позу и пригрозил, что и вовсе не отдаст товар. Тогда женщина заплатила оставшуюся часть суммы. При этом конфликт продолжился.

В результате курьер трижды ударил клиентку. Когда на крики сбежались соседи и ребенок, мужчина выпустил шарики и сбежал.

Женщина вызвала скорую помощь, сняла побои и обратилась в полицию.

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