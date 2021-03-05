Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Опоздавший на шесть часов курьер избил клиентку в Москве 

Вероника Полынина 16 минут назад
Опоздавший на шесть часов курьер избил клиентку в Москве
Фото: depositphotos.com
В Москве доставщик воздушных шаров избил клиентку после скандала из-за опоздания, сообщает телеграм-канал Mash.
42-летняя женщина заказала гелиевые шарики на день рождения сына. Рекламу праздничных шаров она увидела в Instagram. Женщине должны были привезти к назначенному часу три шара с поздравительными надписями. Согласно договоренностям, половину суммы клиентка перевела сразу, вторую часть должна была заплатить курьеру.
Блогер Инстасамка швырнула в курьера содержимым пепельницы
По словам заказчицы, курьер опоздал на шесть часов. Когда он все-таки приехал, женщина с порога начала отчитывать его за опоздание. Доставщик встал в позу и пригрозил, что и вовсе не отдаст товар. Тогда женщина заплатила оставшуюся часть суммы. При этом конфликт продолжился.
В результате курьер трижды ударил клиентку. Когда на крики сбежались соседи и ребенок, мужчина выпустил шарики и сбежал.
Женщина вызвала скорую помощь, сняла побои и обратилась в полицию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в подмосковной Балашихе неизвестный напал на курьера «Яндекс Еды» с пистолетом и украл у него велосипед.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Комментарии 5
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение