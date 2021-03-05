Скопинский маньяк захотел увидеть рожденных в бункере детей 

Скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что его жертвы не держали на него зла. По его словам, у них были шансы его убить, но они ими не воспользовались.

В интервью телеграм-каналу 112 Мохов рассказал , что его жертвы трижды пытались сбежать из бункера, где он их держал. Первый раз они замыслили побег, когда родился второй ребенок. Он велел им запеленать младенца, чтобы он отнес его в подъезд. В пеленки девушки подложили записки, но Мохов изобличил их и вытащил послания.

Во второй раз, как рассказал скопинский маньяк, он пригласил одну из девушек к себе в квартиру, где он заснул, а проснулся от скрипа двери, когда девушка попыталась убежать. По его словам, он дал ей подзатыльник и спустил обратно в бункер.

Мохов уверяет, что все время, пока держал своих жертв в плену, страшно переживал за них и хотел отпустить, но боялся, что они заявят на него в полицию.

Он также сообщил, что хотел бы увидеть своих сыновей, рожденных в неволе.