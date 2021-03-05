Скопинский маньяк захотел увидеть рожденных в бункере детей 

Скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что его жертвы не держали на него зла. По его словам, у них были шансы его убить, но они ими не воспользовались.
В интервью телеграм-каналу 112 Мохов рассказал, что его жертвы трижды пытались сбежать из бункера, где он их держал. Первый раз они замыслили побег, когда родился второй ребенок. Он велел им запеленать младенца, чтобы он отнес его в подъезд. В пеленки девушки подложили записки, но Мохов изобличил их и вытащил послания.
Во второй раз, как рассказал скопинский маньяк, он пригласил одну из девушек к себе в квартиру, где он заснул, а проснулся от скрипа двери, когда девушка попыталась убежать. По его словам, он дал ей подзатыльник и спустил обратно в бункер.
Мохов уверяет, что все время, пока держал своих жертв в плену, страшно переживал за них и хотел отпустить, но боялся, что они заявят на него в полицию.
Он также сообщил, что хотел бы увидеть своих сыновей, рожденных в неволе.
Как сообщал «Рамблер», в 2000 году «скопинский маньяк» похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Он насиловал их, морил голодом, избивал, травил слезоточивым газом и издевался другими способами. Одна из девушек дважды родила от Мохова. 3 марта, после 17 лет заключения Мохов вышел из колонии строгого режима в Саратовской области и вернулся в родное Скопино. Он собирался переночевать в гостинице, но персонал узнал его и вызвал полицию, поэтому первую ночь на свободе Мохов провел в полицейском отделе.