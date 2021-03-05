В Петербурге задержали Maybach с мигалкой и номерами 666 

Санкт-Петербурге полиция задержала подозрительный автомобиль Maybach с мигалкой и поддельными номерами 666 и буквами, из которых можно сложить слово «вор».

Выяснилось, что «блатные» номера были наклеены поверх настоящих. На место вызвали наряд ДПС , а водителя отправили в отдел.

Там он рассказал, что машина принадлежит некоему бизнесмену, который сдал ее в аренду для съемок клипа. Сам водитель, по его словам, 20 лет отработал в автопарке Смольного.

Водителю выписали штрафы за управление транспортным средством с нарушением правил установки номеров и за использование спецсигналов без разрешения на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

Задержанный Maybach принадлежит 41-летнему петербургскому предпринимателю Александру Доле, он специализируется на аренде VIP-автомобилей. Автомобили как правило сдаются в аренду для эффектных свиданий с девушками или встреч с чиновниками.

В комментарии 47news Александр Доля рассказал , что машину арендовали на три часа для съемок клипа.