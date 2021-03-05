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В Петербурге задержали Maybach с мигалкой и номерами 666 

Вероника Полынина 26 минут назад
В Санкт-Петербурге полиция задержала подозрительный автомобиль Maybach с мигалкой и поддельными номерами 666 и буквами, из которых можно сложить слово «вор».
Выяснилось, что «блатные» номера были наклеены поверх настоящих. На место вызвали наряд ДПС, а водителя отправили в отдел.
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Там он рассказал, что машина принадлежит некоему бизнесмену, который сдал ее в аренду для съемок клипа. Сам водитель, по его словам, 20 лет отработал в автопарке Смольного.
Водителю выписали штрафы за управление транспортным средством с нарушением правил установки номеров и за использование спецсигналов без разрешения на общую сумму 3,5 тысячи рублей.
Задержанный Maybach принадлежит 41-летнему петербургскому предпринимателю Александру Доле, он специализируется на аренде VIP-автомобилей. Автомобили как правило сдаются в аренду для эффектных свиданий с девушками или встреч с чиновниками.
В комментарии 47news Александр Доля рассказал, что машину арендовали на три часа для съемок клипа.

«Как выяснилось, у заказчика не было разрешения ГИБДД. При подаче уверили водителя, что все согласовано, поставили номер и спецсигнал. После нескольких дублей подъехали два экипажа ГИБДД. Мы недоумеваем, старались для искусства, а нас, получается, подставили», — заявил он.

Комментарии 4
Происшествия , Видео , ГИБДД , 47news.ru
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