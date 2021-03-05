«Скопинский маньяк» оправдался за преступления

В нем он рассказал, что его жертвы, 14-летняя и 17-летняя девушки, «выглядели постарше», поэтому секс с ними он не считает противоестественным. Свое преступление он оправдал словами «секс любят все».

Также он выступил против обязательной кастрации педофилов, объяснив это тем, что половина осужденных по этой статье сидит незаслуженно, а другая половина должна исправиться в колонии.

«Многие сидят необоснованно. А те, кто обосновано, они бы исправились рано или поздно. Ведь в тюрьму сажают для того, чтобы исправлять людей. А не губить их до конца жизни», — заявил Мохов.

Скопинский маньяк признался, что был потрясен «таким большим сроком» (17 лет), но мысли о самоубийстве его не посещали. По его словам, он надеялся, что рано или поздно освободится.

Кроме того, он признался, что после отбывания наказания не потерял интерес к сексу, и между порносайтом и сайтом Третьяковской галереи выбрал бы первый вариант.

Как сообщал «Рамблер», в 2000 году «скопинский маньяк» похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Он насиловал их, морил их голодом, избивал, травил слезоточивым газом и издевался другими способами. Одна из девушек дважды родила от Мохова, оба раза он отбирал детей у матери. 3 марта, после 17 лет заключения Мохов вышел из колонии строгого режима в Саратовской области и вернулся в родное Скопино. Он собирался переночевать в гостинице, но персонал узнал его и вызвал полицию, поэтому первую ночь на свободе Мохов провел в полицейском отделе.