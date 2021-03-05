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«Секс любят все»: «скопинский маньяк» оправдался за преступления 

Вероника Полынина 20 минут назад
«Скопинский маньяк» оправдался за преступления
Фото: РИА Новости
Скопинский маньяк Виктор Мохов, вышедший на свободу после 17 лет в колонии строгого режима, дал интервью телеграм-каналу 112.
В нем он рассказал, что его жертвы, 14-летняя и 17-летняя девушки, «выглядели постарше», поэтому секс с ними он не считает противоестественным. Свое преступление он оправдал словами «секс любят все».
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Также он выступил против обязательной кастрации педофилов, объяснив это тем, что половина осужденных по этой статье сидит незаслуженно, а другая половина должна исправиться в колонии.

«Многие сидят необоснованно. А те, кто обосновано, они бы исправились рано или поздно. Ведь в тюрьму сажают для того, чтобы исправлять людей. А не губить их до конца жизни», — заявил Мохов.

Скопинский маньяк признался, что был потрясен «таким большим сроком» (17 лет), но мысли о самоубийстве его не посещали. По его словам, он надеялся, что рано или поздно освободится.
Кроме того, он признался, что после отбывания наказания не потерял интерес к сексу, и между порносайтом и сайтом Третьяковской галереи выбрал бы первый вариант.
Как сообщал «Рамблер», в 2000 году «скопинский маньяк» похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Он насиловал их, морил их голодом, избивал, травил слезоточивым газом и издевался другими способами. Одна из девушек дважды родила от Мохова, оба раза он отбирал детей у матери. 3 марта, после 17 лет заключения Мохов вышел из колонии строгого режима в Саратовской области и вернулся в родное Скопино. Он собирался переночевать в гостинице, но персонал узнал его и вызвал полицию, поэтому первую ночь на свободе Мохов провел в полицейском отделе.
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Происшествия , Виктор Мохов , ФСИН
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