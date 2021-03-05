Осуждены два боевика из банды Басаева

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Участники банды Шамиля Басаева Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов, напавшие на военных в Дагестане в 1999 году, получили 14 и 13 лет колонии соответственно. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствие установило, что в июле 1999 года они вступили в состав банды Басаева и приняли участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В августе 1999 года они, действуя в составе банды численностью не менее тысячи человек, будучи вооруженными, напали на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. В результате погибли 33 человека, телесные повреждения получили 34, передает РИА Новости

Всего в рамках уголовного дела в федеральный и международный розыск объявлены 28 человек.