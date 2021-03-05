Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Члены банды Шамиля Басаева получили 13 и 14 лет колонии 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Осуждены два боевика из банды Басаева
Фото: РИА Новости
Участники банды Шамиля Басаева Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов, напавшие на военных в Дагестане в 1999 году, получили 14 и 13 лет колонии соответственно. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Следствие установило, что в июле 1999 года они вступили в состав банды Басаева и приняли участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
«Самый подлый и кровожадный из всех»
В августе 1999 года они, действуя в составе банды численностью не менее тысячи человек, будучи вооруженными, напали на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. В результате погибли 33 человека, телесные повреждения получили 34, передает РИА Новости.
Всего в рамках уголовного дела в федеральный и международный розыск объявлены 28 человек.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Вечерняя Москва: последние новости
Новую шубу украли с балкона в центре Москвы Новую шубу украли с балкона в центре Москвы Полиция задержала подозреваемого в краже элитного вина в центре Москвы Полиция задержала подозреваемого в краже элитного вина в центре Москвы Двое мужчин скончались при загадочных обстоятельствах в Москве Двое мужчин скончались при загадочных обстоятельствах в Москве
Происшествия , Шамиль Басаев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение