Жителя Подмосковья до смерти избили в подъезде 

Московский областной суд арестовал 31-летнего жителя Подмосковья , обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, 3 марта между ним и другим жителем подмосковного Воскресенска возникла ссора на лестничной клетке в подъезде дома, где проживали оба мужчины. Конфликт быстро перерос в рукоприкладство, во время которого обвиняемый нанес своему оппоненту около 30 ударов в область головы и туловища. От полученный повреждений потерпевший скончался на месте.