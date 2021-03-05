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Жителя Подмосковья до смерти избили в подъезде 

ИА Regnum 1 час назад
Жителя Подмосковья до смерти избили в подъезде
Фото: РИА Новости
Московский областной суд арестовал 31-летнего жителя Подмосковья, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.
По версии следствия, 3 марта между ним и другим жителем подмосковного Воскресенска возникла ссора на лестничной клетке в подъезде дома, где проживали оба мужчины. Конфликт быстро перерос в рукоприкладство, во время которого обвиняемый нанес своему оппоненту около 30 ударов в область головы и туловища. От полученный повреждений потерпевший скончался на месте.

«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и сознался в содеянном. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отмечено в сообщении.

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Происшествия , Воскресенск , Москва , Московская область
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