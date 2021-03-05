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У чиновницы Минздрава украли дорогую шубу в баре в центре Москвы 

Вероника Полынина 36 минут назад
Чиновница Минздрава лишилась шубы в московском баре
Фото: depositphotos.com
В центре Москвы ограбили чиновницу Министерства здравоохранения РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне чиновница отдыхала в баре на Пятницкой улице и лишилась шубы за 200 тысяч рублей, оставленной на вешалке.
В ГУМВД по столице рассказали, что молодая женщина обратилась в полицию и рассказала, что шуба из овчины марки Yves Salomon могла пропасть в промежуток времени между 19 часами вечера и 5 утра.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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По данным источника, пострадавшая женщина 1983 года рождения занимает должность заместителя директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России.
Ранее «Рамблер» писал, что мужчина обокрал ЦУМ почти на полмиллиона рублей, заказав на дом одежду и выпрыгнув в ней в окно. Курьер привез на дом заказ, который состоял из туфель D&G, джинсов Brioni, футболки и двух джемперов Billionaire на общую сумму 436 тысяч рублей. Покупатель ушел в комнату, чтобы якобы примерить вещи. Через 10 минут курьер забеспокоился и решил зайти в комнату, однако дверь оказалась подперта стулом, а в помещении никого не было. Выяснилось, что мужчина снял квартиру на первом этаже посуточно, собираясь украсть вещи из ЦУМа.
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Происшествия , Минздрав РФ , ЦУМ , МВД , РИА Новости
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