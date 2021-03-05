Чиновница Минздрава лишилась шубы в московском баре

Накануне чиновница отдыхала в баре на Пятницкой улице и лишилась шубы за 200 тысяч рублей, оставленной на вешалке.

В ГУМВД по столице рассказали, что молодая женщина обратилась в полицию и рассказала, что шуба из овчины марки Yves Salomon могла пропасть в промежуток времени между 19 часами вечера и 5 утра.

Возбуждено уголовное дело о краже.

По данным источника, пострадавшая женщина 1983 года рождения занимает должность заместителя директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России.