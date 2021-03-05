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В баре в центре Москвы украли шубу у чиновницы Минздрава 

Газета.Ru 1 час назад
В баре в центре Москвы украли шубу у чиновницы Минздрава
Фото: depositphotos.com
В центре Москвы у посетительницы кафе-бара украли шубу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Женщина обратилась в полицию с заявлением днем 4 марта. Она рассказала, что кража произошла накануне в заведении между 19.00 вечера и 5.00 утра.
Инцидент произошел на цокольном этаже кафе-бара на Пятницкой улице, 25, с1Д. Ущерб хозяйка шубы из овчины оценила в 200 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По данным источника агентства, жертвой кражи стала заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России, которая отдыхала в баре BQ Cafe.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы избили и ограбили сотрудника прокуратуры и ритуальщика.
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Происшествия , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ
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