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На Крымском мосту проводят спецоперацию по спасению енота 

Артём Кульша 1 час назад
На Крымском мосту проводят спецоперацию по спасению енота
Фото: РИА Новости
Енот застрял на опорах под арками Крымского моста. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» рассказали, что вчера в ходе осмотра рабочие обнаружили енота, который застрял на опорах под арками моста. Они сняли его оттуда. Енот не пострадал и быстро скрылся.

«Такое у нас произошло впервые за всю историю Крымского моста», — отметили в упрдоре «Тамань».

В феврале, как сообщал «Рамблер», движение по Крымскому мосту было временно приостановлено по решению управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» по причине неблагоприятных погодных условий — выпадения обильных осадков и налипания мокрого снега.
В мае 2018 года, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин лично за рулем КамАЗа открыл автомобильное движение по мосту через Керченский пролив.
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