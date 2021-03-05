На Крымском мосту проводят спецоперацию по спасению енота 

Енот застрял на опорах под арками Крымского моста. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» рассказали, что вчера в ходе осмотра рабочие обнаружили енота, который застрял на опорах под арками моста. Они сняли его оттуда. Енот не пострадал и быстро скрылся.

«Такое у нас произошло впервые за всю историю Крымского моста», — отметили в упрдоре «Тамань».

В феврале, как сообщал «Рамблер», движение по Крымскому мосту было временно приостановлено по решению управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» по причине неблагоприятных погодных условий — выпадения обильных осадков и налипания мокрого снега.