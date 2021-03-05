Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей 

"Суд частично удовлетворил иск Пригожина к Навальному, обязав ответчика в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение. Кроме того, с Навального взыскан моральный вред в размере 500 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Пригожина.

Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.