В Абхазии задержали участника боевых действий в Донбассе 

Бывший командир интернациональной бригады «Пятнашка» самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Ахра Авидзба был задержан Службой государственной безопасности Абхазии

Отмечается, что Авидзба был активным участником боевых действий в Донбассе. Как сообщает в своём Telegram-канале российский военный корреспондент Семён Пегов, абхазские сотрудники спецслужб задержали ветерана прямо в доме. При этом они не предоставили никаких документов на задержание бывшего ополченца.

Только что беседовал с его женой Юлей. Слышал, как у неё вырвали телефон прямо во время нашего разговора, — написал Пегов.

Он надеется, что этот инцидент был недоразумением, которое в скором времени разрешится. В свою очередь представители Сухума пока не комментировали ситуацию. Подробности инцидента неизвестны.

Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР с 2014 по 2016 год. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания героя республики. Позже был назначен на пост помощника президента Абхазии, однако оставил его в 2020 году. С его именем связан инцидент на границе с Россией.

Как писал NEWS.ru, Авидзба протаранил на автомобиле ворота на российско-абхазской границе из-за отказа пограничников пропустить его на родину. Также помощник президента Абхазии признал, что у него есть задолженности перед госорганами России — на него записано пять автомобилей в Сочи и на них приходят налоги, которые он не всегда вовремя оплачивает.