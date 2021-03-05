В Петербурге сиделку заподозрили в избиении блокадницы

Сиделка в Петербурге подозревается в том, что, будучи пьяной, избила и угрожала убийством 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте СК РФ.

"Принято к своему производству уголовное дело, возбужденное органами МВД России в отношении 49-летней женщины по признакам преступления… "угроза убийством", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 февраля родственники 98-летней жительницы, пережившей блокаду Ленинграда, заключили договор с подозреваемой для оказания услуг сиделки. На следующий день та, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи.

Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу, где находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет решен вопрос о мере пресечения подозреваемой и предъявлении ей обвинения.