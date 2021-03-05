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Скопинский маньяк намерен жениться на «молодой бабушке» 

Артём Кульша 1 час назад
Скопинский маньяк Виктор Мохов нашел себе молодую бабушку и намерен на ней жениться. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Лайф Шот», он заявил сам.
В 2000 году, как сообщал «Рамблер», Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек. Он держал их в подвале в течение 43 месяцев, насиловал, морил голодом, бил. В 2005-м Скопинский городской суд приговорил его за это к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 3 марта 70-летний Мохов был выпущен из исправительной колонии №4 в городе Пугачеве Саратовской области и проследовал к месту проживания — в Скопин Рязанской области.
Сегодня около 2:00 по местному времени он прибыл в город. Сразу после этого мужчина был доставлен в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении — он должен был прибыть в Скопин 4 марта. После этого Мохов проследовал домой, а некоторое время спустя вышел оттуда.
На «скопинского маньяка» оформили протокол

«Жениться поеду. Нашел я себе бабушку молодую», — сообщил он журналистам.

Также мужчина заявил, что обязательно будет разыскивать детей, которых от него родила одна из пленниц, что очень желает встретиться с их матерью и другой пленницей и попросить у них прощения.
По решению суда, Мохов на протяжении шести лет после освобождения будет находится под надзором по месту жительства, будет обязан дважды в месяц являться в орган внутренних дел для регистрации, не сможет без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.
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Происшествия , Видео , Виктор Мохов , ФСИН
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