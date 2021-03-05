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На «скопинского маньяка» оформили протокол 

Газета.Ru 1 час назад
На «скопинского маньяка» оформили протокол
Фото: Пусть говорят/«Первый канал»
На Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», оформили административный протокол за несоблюдение административных ограничений (ст.19.24 КоАП). Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что это произошло из-за того, что мужчина не прибыл до полуночи в отделение. В настоящее время полиция устанавливает причины неявки бывшего заключенного в положенное время.
Согласно информации УМВД по Рязанской области, в соответствии с выданным в исправительном учреждении предписанием Мохов должен был приехать к месту жительства, в город Скопин, не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней.
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3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.
Ранее стало известно, что Мохов в ночь на 5 марта не смог получить место в одном из отелей в Скопине.
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Происшествия , Виктор Мохов , МВД
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