В Чите из-за вируса АЧС забьют всех свиней 

В Чите на одном из личных хозяйств обнаружили вирус африканской чумы свиней. Из-за высокой скорости распространения неизлечимой для скота болезни, в краевом центре и Читинском районе забьют всех свиней.
"Ликвидация очага будет проводиться в соответствии с ветеринарными правилами. Отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания", — сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Отмечается, что всем владельцам животных выплатят компенсацию за каждый килограмм живого веса и продукции.