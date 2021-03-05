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В Чите из-за вируса АЧС забьют всех свиней 

Российская Газета 1 час назад
В Чите из-за вируса АЧС забьют всех свиней
Фото: РИА Новости
В Чите на одном из личных хозяйств обнаружили вирус африканской чумы свиней. Из-за высокой скорости распространения неизлечимой для скота болезни, в краевом центре и Читинском районе забьют всех свиней.

"Ликвидация очага будет проводиться в соответствии с ветеринарными правилами. Отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания", — сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Отмечается, что всем владельцам животных выплатят компенсацию за каждый килограмм живого веса и продукции.
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Происшествия , Забайкальский Край , Чита
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