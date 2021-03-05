В Чите из-за вируса АЧС забьют всех свиней 

"Ликвидация очага будет проводиться в соответствии с ветеринарными правилами. Отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания", — сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.