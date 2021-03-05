Освободившийся из колонии Виктор Мохов , известный как "скопинский маньяк", не смог заселиться в гостиницу в родном городе.

Как рассказали РИА Новости в скопинской гостинице "Верда", Мохов приехал примерно в 3:30 5 марта.

"У нас ремонт, сколько было номеров, все заняты, а эти все на ремонте. И они ушли, не знаю, в какой он поселился", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Мохов номер заранее не бронировал.

Мохов вышел на свободу 3 марта. В соответствии с выданным в колонии предписанием на следующий день он должен был вернуться в Скопин и в течение трех дней встать на учет. Однако в доме по Октябрьской улице он не появился.

"Скопинский маньяк" отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, издевался над ними и насиловал. Одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Освободили девушек в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать записку на волю.