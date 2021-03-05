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Москва

«Скопинского маньяка» отказались заселять в гостиницу в родном городе 

РИА Новости 36 минут назад
Освободившийся из колонии Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не смог заселиться в гостиницу в родном городе.
Как рассказали РИА Новости в скопинской гостинице "Верда", Мохов приехал примерно в 3:30 5 марта.

"У нас ремонт, сколько было номеров, все заняты, а эти все на ремонте. И они ушли, не знаю, в какой он поселился", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Мохов номер заранее не бронировал.
Мохов вышел на свободу 3 марта. В соответствии с выданным в колонии предписанием на следующий день он должен был вернуться в Скопин и в течение трех дней встать на учет. Однако в доме по Октябрьской улице он не появился.
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"Скопинский маньяк" отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, издевался над ними и насиловал. Одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Освободили девушек в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать записку на волю.
В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но затем срок сократили на два месяца. После освобождения за ним установлен надзор: ему шесть лет нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Дважды в месяц он обязан отмечаться в местной полиции.
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Происшествия , Видео , Виктор Мохов , ФСИН , РИА Новости
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