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Видео с места нападения афганистанца в Швеции 

Вадим Дроздов 35 минут назад
4 марта в Швеции в городе Ветланд мужчина с холодным оружием напал на людей. Восемь человек были ранены. Пострадавшие госпитализированы, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы.
Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему, он был нейтрализован и доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Характер его ранений не раскрывается.
Нападавший, которому около 20 лет, задержан. Сообщается, что преступление классифицируется как покушение на убийство, но полиция заявила, что также расследует возможные террористические мотивы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил нападение. "Мы ответим на эти ужасающие действия коллективной силой общества", — заявил он.
Происшествия , Видео , Стефан Левен , МВД
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