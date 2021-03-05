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Москва

Видео задержания террориста в Калининграде 

Вадим Дроздов 1 час назад
4 марта ФСБ показало видео задержания готовившего теракт мухчины из Калининграда. Сам подозреваемый в подготовке теракта на одном из энергетических объектов в Калининградской области утверждает, что является смертником. Известно, что задержанный также осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности. В месте проживания злоумышленника была обнаружена самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Террористический акт наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Происшествия , Видео , ФСБ
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