Пытаемого в ОВД Пензы мужчину сняли на видео 

3 марта в Пензе адвокат пожаловался на пытки в ОВД города в отношении его подопечного. В сети появилось видео, снятое пензенским адвокатом Александром Федуловым , на котором его 46-летний подзащитный демонстрирует следы побоев на своем теле. Избитый мужчина утверждает, что его несколько часов пытали в полиции, добиваясь признательных показаний.

5 февраля по подозрению в вымогательстве был задержан ранее неоднократно судимый мужчина 1974 года рождения. Гражданин попытался оказать сопротивление, когда его везли в ОВД. Он выпрыгнул из служебного автомобиля и бросился бежать. Полицейские вновь задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

После обращения адвоката в следственные органы было возбуждено уголовное дело.