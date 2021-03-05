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Москва

Пытаемого в ОВД Пензы мужчину сняли на видео 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
3 марта в Пензе адвокат пожаловался на пытки в ОВД города в отношении его подопечного. В сети появилось видео, снятое пензенским адвокатом Александром Федуловым, на котором его 46-летний подзащитный демонстрирует следы побоев на своем теле. Избитый мужчина утверждает, что его несколько часов пытали в полиции, добиваясь признательных показаний.
5 февраля по подозрению в вымогательстве был задержан ранее неоднократно судимый мужчина 1974 года рождения. Гражданин попытался оказать сопротивление, когда его везли в ОВД. Он выпрыгнул из служебного автомобиля и бросился бежать. Полицейские вновь задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.
После обращения адвоката в следственные органы было возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Александр Федулов , МВД
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