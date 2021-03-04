От землетрясения в Греции обрушились стены двух домов

Сильное землетрясение магнитудой 5,9-6,0, произошедшее в четверг вечером в районе греческого города Лариса, привело к обрушению стен двух домов, пострадавших нет. Об этом сообщил греческий телеканал Skai

По его сведениям, обрушились стены двух домов, которые пострадали во время землетрясения в этом же районе в среду. В одном из домов возникло возгорание. Сведений о том, что кто-то может находиться под завалами или ранен, не поступало, заявил официальный представитель по печати Пожарной команды Василис Вафракояннис.

Сейсмологи называют нынешний подземный толчок сильным афтершоком землетрясения, произошедшего в среду. Причем он не ожидался, так как самые сильные афтершоки тут до сих пор имели магнитуду 5,0 — 5,3, и сейсмическая активность шла на убыль.

Что касается землетрясения в четверг, то Европейско-средиземноморский сейсмологический центр назвал магнитуду 6, а Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин считает, что она равнялась 5,9. Эпицентр стихии находился в 29 км к северо-западу от города Лариса с населением около 144 тыс. человек, в 17 км к юго-западу от городка Элассона. По оценке Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения был на глубине 2 км, а по подсчетам Геодинамического института Национальной обсерватории Афин — на глубине 11,3 км.

В среду в том же регионе Греции было зафиксировано землетрясение, имевшее, по разным оценкам, магнитуду 5,9 — 6,3. Оно ощущалось в Ларисе и окрестностях, а также во многих других районах страны — от Афин до Салоник. После сильного толчка последовали афтершоки, которые, по оценке сейсмологов, тут могут еще продолжаться около двух месяцев, но со значительно меньшей силой.