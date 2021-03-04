Москвич за год зарегистрировал 160 тыс. мигрантов

«Принимающей стороной для иностранцев выступали коммерческие организации, местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября в Москве. В результате незаконной деятельности Андреева и участников организованной группы в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года фиктивно поставлено на учет по месту пребывания более 160 тыс. иностранных граждан», — заявили в ведомстве.