Украинец удерживал в рабстве семь человек 

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Житель украинского села Чернетчина в Харьковской области завёл рабов и заставлял их рубить лес. Полиция выясняет личности пострадавших.

Мужчина арендовал дом, а в качестве рабов подыскивал бездомных, наркоманов, алкоголиков и трудных подростков. Таких нашлось семь человек. При обыске полицейские нашли паспорта, трудовые и медицинские книжки и другие документы, сообщает издание «Комментарии.ua».

Обвиняемый заставлял своих работников рубить лес, заниматься строительными работами. При этом он сам выполнял функции охранника и распределял обязанности, в том числе и по уборке и готовке пищи.

Рабовладельцу светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.