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Москва

Украинец удерживал в рабстве семь человек 

News.ru 37 минут назад
Украинец удерживал в рабстве семь человек
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Житель украинского села Чернетчина в Харьковской области завёл рабов и заставлял их рубить лес. Полиция выясняет личности пострадавших.
Мужчина арендовал дом, а в качестве рабов подыскивал бездомных, наркоманов, алкоголиков и трудных подростков. Таких нашлось семь человек. При обыске полицейские нашли паспорта, трудовые и медицинские книжки и другие документы, сообщает издание «Комментарии.ua».
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Обвиняемый заставлял своих работников рубить лес, заниматься строительными работами. При этом он сам выполнял функции охранника и распределял обязанности, в том числе и по уборке и готовке пищи.
Рабовладельцу светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
В конце декабря сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело на жительницу Тюмени. По данным силовиков, она пыталась за миллион рублей продать в рабство свою дочь. По её словам, женщина потребовала за свои «услуги» миллион рублей. После этого она приехала в Москву для совершения сделки купли-продажи, которая проходила в одной из гостиниц на севере столицы, сообщал NEWS.ru.
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Происшествия , В мире , СКР , Москва , Тюменская Область , Тюмень
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