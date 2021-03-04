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Москва

Принуждал к сексу: спрыгнувшего с 17 этажа подростка обвинили в насилии 

Вероника Полынина 29 минут назад
Стали известны подробности происшествия с подростком, который попытался сбежать от полиции через окно 17 этажа после того, как его застали за сексом в подъезде.
Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что молодой человек находится в больнице. Он сломал ногу в трех местах и получил повреждения легких.
Девушка, с которой его застали, заявила в полиции, что он душил ее и насильно принудил к сексу. При этом молодые люди состояли в отношениях. В отношении парня заведено уголовное дело.
Отец и дочь выпали из окна квартиры на 17 этаже в Москве
По словам источника, дедушка школьницы вышел ее искать, когда она вовремя не пришла домой после школы. Застав пару за сексом в подъезде и заподозрив изнасилование, он отобрал у юноши телефон, чтобы тот не сбежал, привел домой и вызвал полицию. Когда полицейские позвонили в дверь, и дедушка пошел открывать, подросток решил скрыться через окно.
Ранее «Рамблер» писал о жителе Москвы, который выжил после падения с 18-го этажа. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован. Мужчина выжил, потому что упал в сугроб. После падения он позвонил консьержке и попросил о помощи.
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Происшествия , Видео , МВД
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