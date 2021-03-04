Стали известны подробности происшествия с подростком, который попытался сбежать от полиции через окно 17 этажа после того, как его застали за сексом в подъезде.

Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает , что молодой человек находится в больнице. Он сломал ногу в трех местах и получил повреждения легких.

Девушка, с которой его застали, заявила в полиции, что он душил ее и насильно принудил к сексу. При этом молодые люди состояли в отношениях. В отношении парня заведено уголовное дело.

По словам источника, дедушка школьницы вышел ее искать, когда она вовремя не пришла домой после школы. Застав пару за сексом в подъезде и заподозрив изнасилование, он отобрал у юноши телефон, чтобы тот не сбежал, привел домой и вызвал полицию. Когда полицейские позвонили в дверь, и дедушка пошел открывать, подросток решил скрыться через окно.

Ранее «Рамблер» писал о жителе Москвы, который выжил после падения с 18-го этажа. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован. Мужчина выжил, потому что упал в сугроб. После падения он позвонил консьержке и попросил о помощи.