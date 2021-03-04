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Москва

Россиянка «заминировала» МФЦ из-за очереди 

Вероника Полынина 53 минуты назад
Россиянка «заминировала» МФЦ из-за очереди
Фото: РИА Новости
Жительница Минусинска Красноярского края «заминировала» МФЦ из-за длинной очереди.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 46-летняя сотрудница Минусинской больницы пришла в МФЦ, но увидела там длинную очередь. Женщина не захотела тратить время на ожидание, позвонила в учреждение со своего мобильного и заявила о заложенной в здании бомбе.
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Женщина рассчитывала, что посетители разбегутся, и ее обслужат без очереди. Однако она не учла, что вместе с посетителями эвакуировали и сотрудников МФЦ.
Хулиганку быстро вычислили. За ложное сообщение о теракте ей грозит штраф от 200 тысяч рублей или до трех лет принудительных работ.
Женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве задержали телефонного террориста, который позвонил в полицию с угрозой заминировать одно из учреждений на Люблинской улице. Звонившего быстро вычислили. Им оказался 49-летний москвич, проживающий на Волгоградском проспекте. На допросе он признал вину и заявил, что выпил спиртного и хотел немного похулиганить.
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