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Москва

«Миша, прости, мы устали»: Россиянка отравила 39-летнего сына-инвалида 

Вероника Полынина 53 минуты назад
Россиянка отравила 39-летнего сына-инвалида
Фото: depositphotos.com
В Новосибирске мать отравила 39-летнего сына-инвалида в день своего 62-летия, пишет «Комсомольская правда».
По информации издания, женщина дала сыну горсть сильнодействующих препаратов, а затем и сама выпила таблетки.
Вернувшись с работы, отец семейства обнаружил жену и сына без сознания. Спасти мужчину не удалось, за жизнь его матери сейчас борются врачи.
Известно, что погибший страдал ДЦП.
Женщина оставила мужу записку: «Миша, прости, мы устали, так будет лучше. Алешка был согласен».
В Москве мать убила двоих детей и пыталась совершить суицид
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Когда пострадавшая придет в себя, ее навестят следователи.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Санкт-Петербурге пьяная сиделка избила 98-летнюю подопечную-блокадницу. Пожилая женщина попала в больницу с сотрясением мозга, множественными ушибами лица, головы и конечностей и сломанным носом.
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Происшествия , Комсомольская правда
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