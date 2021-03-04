Россиянка отравила 39-летнего сына-инвалида

В Новосибирске мать отравила 39-летнего сына-инвалида в день своего 62-летия, пишет «Комсомольская правда».
По информации издания, женщина дала сыну горсть сильнодействующих препаратов, а затем и сама выпила таблетки.
Вернувшись с работы, отец семейства обнаружил жену и сына без сознания. Спасти мужчину не удалось, за жизнь его матери сейчас борются врачи.
Известно, что погибший страдал ДЦП.
Женщина оставила мужу записку: «Миша, прости, мы устали, так будет лучше. Алешка был согласен».
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Когда пострадавшая придет в себя, ее навестят следователи.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Санкт-Петербурге пьяная сиделка избила 98-летнюю подопечную-блокадницу. Пожилая женщина попала в больницу с сотрясением мозга, множественными ушибами лица, головы и конечностей и сломанным носом.