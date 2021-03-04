Врачу Мисюриной отменили приговор по делу о смерти пациента

Мосгорсуд прекратил уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, ранее осужденной на два года лишения свободы за гибель пациента. Как сообщили Business FM в пресс-службе Мосгорсуда, судьи сочли, что в ее действиях отсутствовал состав преступления. Решение было принято по итогам апелляционного рассмотрения.

«Апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной отменен, уголовное дело прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления», — сообщила руководитель пресс-службы Ульяна Солопова.

На отмене приговора настаивала и защита, и обвинение. Адвокаты Мисюриной просили отменить приговор, а дело — прекратить за отсутствием в действиях фигуранта состава преступления. Они просили признать за Мисюриной право на реабилитацию.

Обвинение же просило вернуть дело прокурору для дальнейшего возврата в следственные органы на доследование. Там дело находилось после отмены приговора Мосгорсудом в апреле 2018 года. В декабре 2020 года Второй кассационный суд счел это решение незаконным и вернул дело в Мосгорсуд на новое апелляционное рассмотрение.

Черемушкинский суд Москвы 22 января 2018 года признал Мисюрину виновной в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Находившуюся под подпиской о невыезде подсудимую взяли под стражу в зале суда. Однако уже в феврале Мосгорсуд освободил Мисюрину из-под стражи до рассмотрения вопроса о законности приговора. Она находится под подпиской о невыезде.

Согласно материалам дела, преступление было совершено 25 июля 2013 года, когда Мисюрина работала в частной клинике на улице Профсоюзная. Туда обратился 51-летний мужчина. Ему требовалось провести трепанобиопсию (взятие проб ткани с подвздошной кости таза). По версии обвинения, врач нарушила должностную инструкцию, методику, тактику и технику выполнения данной манипуляции — проткнула кровеносный сосуд пациента иглой, и это стало причиной его смерти.

Елена Мисюрина — врач-гематолог высшей категории, кандидат медицинских наук, ее основным местом работы была ГКБ № 52, в которой она возглавляла гематологическую службу. Свою вину она отрицает.