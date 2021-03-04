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Суд увеличил до 6,5 года срок лишения свободы экс-мэру Евпатории Андрею Филонову 

ТАСС 1 час назад
Суд увеличил срок лишения свободы экс-мэру Евпатории
Фото: РИА Новости
Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения на приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову, осужденному за превышение должностных полномочий, изменил приговор суда первой инстанции, увеличив срок наказания до 6,5 года. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Крыма.
Железнодорожный суд Симферополя 30 октября 2020 года приговорил Филонова к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения. Адвокат Александр Вольвач сообщил, что не согласен с решением суда, однако принимал решение об апелляции, по словам защитника, сам Филонов. На 11 февраля было назначено рассмотрение апелляции Верховным судом Крыма, но его отложили на 4 марта в связи с неявкой адвоката.

"Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора о неправильной квалификации судом первой инстанции действий бывшего чиновника, переквалифицировав их по двум эпизодам преступлений на п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Назначенное судом наказание увеличено до шести лет и шести месяцев лишения свободы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что отбывать наказание бывший чиновник будет в исправительной колонии общего режима. "Дополнительное наказание в виде запрета на год и шесть месяцев занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и организациях, оставлено без изменений. Гражданский иск, заявленный прокуратурой, удовлетворен, с осужденного взыскано 38 млн рублей ущерба, причиненного преступлением", — сообщается на сайте. Также в сообщении отмечается, что апелляционные жалобы адвокатов осужденного, настаивавших на его оправдании, оставлены без удовлетворения.
Филонов был задержан в начале апреля 2019 года. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношении Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками оценивается более чем в 79 млн рублей.
В конце апреля 2019 года Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Он возглавлял администрацию Евпатории с ноября 2014 года.
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Происшествия , Андрей Филонов , ФСИН , Евпатория , Республика Крым
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