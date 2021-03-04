Суд увеличил срок лишения свободы экс-мэру Евпатории

Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения на приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову , осужденному за превышение должностных полномочий, изменил приговор суда первой инстанции, увеличив срок наказания до 6,5 года. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Крыма.

Железнодорожный суд Симферополя 30 октября 2020 года приговорил Филонова к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения. Адвокат Александр Вольвач сообщил, что не согласен с решением суда, однако принимал решение об апелляции, по словам защитника, сам Филонов. На 11 февраля было назначено рассмотрение апелляции Верховным судом Крыма, но его отложили на 4 марта в связи с неявкой адвоката.

"Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора о неправильной квалификации судом первой инстанции действий бывшего чиновника, переквалифицировав их по двум эпизодам преступлений на п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Назначенное судом наказание увеличено до шести лет и шести месяцев лишения свободы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что отбывать наказание бывший чиновник будет в исправительной колонии общего режима . "Дополнительное наказание в виде запрета на год и шесть месяцев занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и организациях, оставлено без изменений. Гражданский иск, заявленный прокуратурой, удовлетворен, с осужденного взыскано 38 млн рублей ущерба, причиненного преступлением", — сообщается на сайте. Также в сообщении отмечается, что апелляционные жалобы адвокатов осужденного, настаивавших на его оправдании, оставлены без удовлетворения.

Филонов был задержан в начале апреля 2019 года. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношении Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками оценивается более чем в 79 млн рублей.

В конце апреля 2019 года Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Он возглавлял администрацию Евпатории с ноября 2014 года.