Пойманный с наркотиками полицейский съел их 

Екатеринбурге полицейский, изобличенный в хранении наркотиков, съел их. Об этом сообщает «Ура.ру».

Вчера в пресс-службе управления внутренних дел по Свердловской области сообщили, что 1 марта на улице Щорса сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД провели операцию по изобличению 40-летнего командира одного из взводов ДПС в звании капитана, подозреваемого в хранении наркотических средств.

Он был задержан. Полицейские обнаружили у него сверток с 0,223 грамма мефедрона. Подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей, будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к уголовной ответственности.

«Это была доза не его, а родственника. Свою он съел при задержании», — сообщил «Ура.ру» осведомленный собеседник.

В феврале, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 16-летний житель Перми арендовал трехкомнатную квартиру и организовал там лабораторию по производству мефедрона. Он нанял двух женщин 22 лет, чтобы те фасовали наркотическое вещество и размещали его в так называемые закладки. В какой-то момент все они были уличены.