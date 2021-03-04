За убийство беременной лосихи задержали троих охотников

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Трое охотников из разных регионов задержаны в Ленинградской области за убийство беременной лосихи.

3 марта пресс-служба комитета по охране и регулированию животного мира Ленобласти сообщила, что накануне утром были задержаны двое участников незаконной охоты у деревни Керро.

Браконьеров застали за разделкой туши убитого самки лося. Лосиха оказалась беременной.

39-летнего уроженца Татарстана и 52-летнего уроженца Новгородской области задержали на месте преступления в садоводстве. Злоумышленники собирались грузить части туши в автомобиль.

Позже в региональном главке МВД журналистам сообщили о задержании их соучастника: 37-летнего уроженца сопредельного государства, который проживает во Всеволожском районе.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 258 УК РФ). Участникам нелегальной охоты грозит до 5 лет лишения свободы.

Срок разрешенной охоты на лосей в Ленинградской области закончился 31 декабря прошлого года.