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В Ленобласти за убийство беременной лосихи задержаны трое охотников 

Аргументы Недели и ещё 3 28 минут назад
За убийство беременной лосихи задержали троих охотников
Фото: pixabay.com
Трое охотников из разных регионов задержаны в Ленинградской области за убийство беременной лосихи.
3 марта пресс-служба комитета по охране и регулированию животного мира Ленобласти сообщила, что накануне утром были задержаны двое участников незаконной охоты у деревни Керро.
Браконьеров застали за разделкой туши убитого самки лося. Лосиха оказалась беременной.
39-летнего уроженца Татарстана и 52-летнего уроженца Новгородской области задержали на месте преступления в садоводстве. Злоумышленники собирались грузить части туши в автомобиль.
Позже в региональном главке МВД журналистам сообщили о задержании их соучастника: 37-летнего уроженца сопредельного государства, который проживает во Всеволожском районе.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 258 УК РФ). Участникам нелегальной охоты грозит до 5 лет лишения свободы.
Срок разрешенной охоты на лосей в Ленинградской области закончился 31 декабря прошлого года.
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Происшествия , МВД , Ленинградская область , Новгородская Область , Республика Татарстан , Санкт-Петербург
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