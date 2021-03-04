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Москва

16-летний россиянин признался в убийстве своей семьи 

Артём Кульша 1 час назад
16-летний житель Пермского края признался в убийстве родителей и сестры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе регионального управления Следственного комитета рассказали, что днем ранее в частном жилом доме в поселке Октябрьский были обнаружены убитыми 42-летняя женщина, 16-летний молодой человек и 13-летняя девочка.
Вчера там сообщили, что родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел 16-летнего подростка по причине сильного обезображивания лица и головы рублеными ранами. На самом деле был убит 41-летний мужчина.
Подозреваемого в убийстве своей семьи в Пермском крае подростка задержали
Также в СК рассказали о задержании в Екатеринбурге того самого подростка по подозрению в совершении преступления, а также что оружием преступления был топор. Сегодня собеседник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской правде», что молодой человек дал признательные показания.

«Объяснил, что его все достало. Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для подростков, у которых еще плохо сформирована психика», — рассказал источник.

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Происшествия , Видео , СКР , МВД , Комсомольская правда
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