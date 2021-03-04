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В Ленобласти нашли тела мужчины и женщины в луже крови 

Артём Кульша 37 минут назад
В Ленобласти нашли тела мужчины и женщины в луже крови
Фото: РИА Новости
Двое жителей Ленинградской области были найдены мертвыми в луже крови. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вчера житель дома на Шоссейной улице в поселке Бугры заметил, что дверь в квартиру соседей открыта, вошел и обнаружил там тела мужчины и женщины, лежавшие на полу в крови. Техника и кухонная мебель в квартире были перевернуты.
Он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Их сотрудники прибыли на вызов, заметили на трупах ссадины и гематомы и изъяли с места инцидента мобильные телефоны и бутылку с уксусом. В настоящее время они выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины.
В феврале, как сообщал «Рамблер», в двухкомнатной квартире в доме на улице Кропоткина в Новосибирске был найден труп 53-летнего мужчины, который пролежал там месяц. Он страдал болезнью сердца и был очень замкнутым человеком, у него не было жены и детей, а мать умерла не так давно.
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