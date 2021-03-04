В Москвы обнаружили контрафактные вещи под известными брендами

"В полиции стало известно, что неизвестные создали организованную преступную группу, чтобы изготавливать и реализовывать контрафактную продукцию. Без заключения лицензионного договора с правообладателями на использование товарных знаков изготовили вещи, на которых разместили обозначения Hermes International и Louis Vuitton. Данная продукция была поставлена в магазин в центре Москвы на Садовой-Каретной улице", — сказал собеседник агентства.