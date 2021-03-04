Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В центре Москвы обнаружили продажу контрафактных вещей под известными брендами 

ТАСС 42 минуты назад
В Москвы обнаружили контрафактные вещи под известными брендами
Фото: РИА Новости
Полицейские обнаружили в центре Москвы магазин, где продавали поддельные вещи якобы от известных брендов, таких как Hermes и Louis Vuitton. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полиции стало известно, что неизвестные создали организованную преступную группу, чтобы изготавливать и реализовывать контрафактную продукцию. Без заключения лицензионного договора с правообладателями на использование товарных знаков изготовили вещи, на которых разместили обозначения Hermes International и Louis Vuitton. Данная продукция была поставлена в магазин в центре Москвы на Садовой-Каретной улице", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ущерб правообладателям составил около 1,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"), ведется поиск подозреваемых.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
ТАСС: последние новости
Начальников СИЗО-1 и ИК-6 Иркутской области задержали Начальников СИЗО-1 и ИК-6 Иркутской области задержали Суд рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении ареста Ивану Сафронову Суд рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении ареста Ивану Сафронову Суд снял с экс-полковника Захарченко статус склонного к побегу Суд снял с экс-полковника Захарченко статус склонного к побегу
Происшествия , Louis Vuitton , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
01:29
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
Армия
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
00:48
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
Армия
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
01:16
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
Армия
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
04:54
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
Наука и техника
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
00:26
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение