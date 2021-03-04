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Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции 

Вадим Дроздов 25 минут назад
3 марта в Швеции в 300 километрах от Стокгольма в городке Ветланда мужчина с ножом начал нападать на прохожих, целясь им в шею. В результате ранения получили 8 человек. Полицейские открыли огонь и ранили нападавшего. Он доставлен в больницу. По предварительным данным, преступнику около 20 лет. Жизням раненых ничего не угрожает, отметили в полиции. Часть пострадавших, тем не менее, госпитализировали.
Данные действия могут расцениваться, как террористический акт. Полиция не уточняет, чем именно был вооружен нападавший. В настоящее время правоохранители считают, что сообщников у него не было.
Происшествия , Видео
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