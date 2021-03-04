В Москве подросток выпал из окна 17-го этажа и выжил 

Подросток выпал из окна квартиры 17-го этажа на юге Москвы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе городского главка МВД.

Как пишет ТАСС, накануне в полицию поступил звонок, в котором сообщалось о противоправных действиях в одном из многоквартирных домов на улице Тамбовская. Заявитель рассказал, что нарушитель находится в его квартире. На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции. В момент, когда заявитель открывал дверь правоохранителям, возможный правонарушитель выпрыгнул из окна. "Пострадавший нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение", — рассказали в МВД.

По данным источника в правоохранительных органах, возраст пострадавшего составляет 14 лет. По предварительной информации, он убегал от родственника своей подруги, который вызвал полицию, так как подросток показался ему подозрительным. Ранее мужчина выжил после падения с 18-го этажа на севере Москвы. Инцидент произошел на Беломорской улице.