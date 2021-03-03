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В Тюмени осуждена мать, выгонявшая детей босыми в мороз 

ИА Regnum 1 час назад
В Тюмени осуждена мать, выгонявшая детей на мороз
Фото: РИА Новости
Женщина из села Успенка Тюменского района отправится в колонию за истязание двоих дочерей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Следствием и судом установлено, что 32-летняя тюменка с января 2015 по сентябрь 2020 года систематически избивала двух дочерей, 11 и 9 лет, за малейшие провинности и ошибки при выполнении школьных заданий. Кроме того, зимой в мороз она несколько выкидывала девочек босых и без верхней одежды на улицу.
Уголовное дело по пп. «а, г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц») было возбуждено по заявлению отчима девочек. Дети переданы под опеку родственников.
Суд вынес гражданке вердикт — три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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