В Тюмени осуждена мать, выгонявшая детей на мороз

Женщина из села Успенка Тюменского района отправится в колонию за истязание двоих дочерей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что 32-летняя тюменка с января 2015 по сентябрь 2020 года систематически избивала двух дочерей, 11 и 9 лет, за малейшие провинности и ошибки при выполнении школьных заданий. Кроме того, зимой в мороз она несколько выкидывала девочек босых и без верхней одежды на улицу.

Уголовное дело по пп. «а, г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц») было возбуждено по заявлению отчима девочек. Дети переданы под опеку родственников.