Дочь российского посла обокрал ее сообщник 

Алжире Дочь посла России Игоря Беляева обокрал ее сообщник. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, к девушке обратился мужчина с предложением сделать слепок ее ювелирных изделий. В результате злоумышленник, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, украл часы Rolex, браслет и кольца Chopard, и также подвески Carrera. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Readovka в своем Telegram -канале сообщает, что мужчина по имени Платон предложил пострадавшей сделать копии ее украшений, чтобы продать их. Девушка согласилась с планом, однако лишилась украшений и подала заявление в полицию.