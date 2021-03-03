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Москва

Дочь российского посла обокрал ее сообщник 

Lenta.ru 50 минут назад
Дочь российского посла обокрал ее сообщник
Фото: инистерство иностранных дел Российской Федерации
Дочь посла России в Алжире Игоря Беляева обокрал ее сообщник. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, к девушке обратился мужчина с предложением сделать слепок ее ювелирных изделий. В результате злоумышленник, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, украл часы Rolex, браслет и кольца Chopard, и также подвески Carrera. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.
Readovka в своем Telegram-канале сообщает, что мужчина по имени Платон предложил пострадавшей сделать копии ее украшений, чтобы продать их. Девушка согласилась с планом, однако лишилась украшений и подала заявление в полицию.
В конце января житель Иркутска украл в храме куртку во время богослужения и случайно обнаружил в ее кармане полмиллиона рублей. Преступник сразу же отправился делать покупки и за сутки израсходовал половину украденной суммы. После этого его задержали полицейские.
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Происшествия , Игорь Беляев , Алжир , Иркутск , Иркутская Область , Москва
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