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Москва

Россиянка выпила купленной в магазине воды и впала в кому 

Алиса Селезнёва 51 минуту назад
Россиянка выпила купленной в магазине воды и впала в кому
Фото: depositphotos.com
Жительница города Кириши в Ленинградской области попала в реанимацию, отпив из купленной в магазине бутылки с водой. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данным издания, инцидент произошел днем 2 марта. Пострадавшую по имени Ксения, 1988 года рождения, нашли возле подъезда жилого дома без сознания.
Ее экстренно госпитализировали в состоянии глубокой комы и поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у женщины отравление неизвестными веществами.
Придя в себя, пострадавшая рассказала, что шла на работу, а по пути сделала несколько глотков купленной в обычном магазине воды, а после чего уже ничего не помнит.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Москвы оказался ограблен и попал в больницу после того, как выпил из бутылки неизвестную жидкость. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что ночью вышел из кафе на Большой Лубянке и сел в Mercedes, в котором находились трое неизвестных. Один из них предложил ему воды.
Выпив из бутылки с неустановленной жидкостью, мужчина потерял сознание. Его обнаружили на ул. Старослободская с переохлаждением и госпитализировали. Очнувшись в больнице, потерпевший выяснил, что у него украли телефон и дорогие часы Breitling, а также списали деньги с карт.
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Происшествия , МВД
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