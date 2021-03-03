Россиянка выпила купленной в магазине воды и впала в кому 

По данным издания, инцидент произошел днем 2 марта. Пострадавшую по имени Ксения, 1988 года рождения, нашли возле подъезда жилого дома без сознания.

Ее экстренно госпитализировали в состоянии глубокой комы и поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у женщины отравление неизвестными веществами.

Придя в себя, пострадавшая рассказала, что шла на работу, а по пути сделала несколько глотков купленной в обычном магазине воды, а после чего уже ничего не помнит.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Москвы оказался ограблен и попал в больницу после того, как выпил из бутылки неизвестную жидкость. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов , что ночью вышел из кафе на Большой Лубянке и сел в Mercedes, в котором находились трое неизвестных. Один из них предложил ему воды.

Выпив из бутылки с неустановленной жидкостью, мужчина потерял сознание. Его обнаружили на ул. Старослободская с переохлаждением и госпитализировали. Очнувшись в больнице, потерпевший выяснил, что у него украли телефон и дорогие часы Breitling, а также списали деньги с карт.