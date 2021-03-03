Известный тиктокер вымогал деньги у «нищего таксиста» 

Блогер Хилми Форкс обвинил таксиста в том, что тот просто так потратил его время и потребовал в качестве компенсации ущерба отдать ему тысячу рублей «из своего кармана». Видеозапись общения тиктокера и таксиста опубликовал Telegram-канал Baza.

Хилми Форкс заказал грузовой тариф в «Яндекс. Такси», отметил, что приехавшая машина ему не подходит и обвинил «нищего таксиста» в том, что тот зря потратил его время.

«Вы специально взяли заказ. Вы — бедный, нищий человек, который берет заказы не по меркам», — подчеркнул он.

В качестве компенсации блогер потребовал от водителя отдать ему тысячу рублей, а во время съемки инцидента стал угрожать перцовым баллончиком «для самозащиты».

После того, как водитель попытался уехать Хилми Форкс заявил, что тот хотел его задавить.

«Рамблер» писал, что ранее блогер Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, устроила скандал таксисту, который попросил ее оплатить поездку до прибытия в пункт назначения. Девушка сняла конфликт на видео и выложила его в Instagram.