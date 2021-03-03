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Москва

В Москве 13-летний школьник покончил с собой 

Павел Тиунов 1 час назад
В Москве 13-летний школьник покончил с собой
Фото: РИА Новости
На севере столицы под окнами жилого дома найдено тело 13-летнего подростка, сообщает «Московский комсомолец». Предполагается, что мальчик покончил жизнь самоубийством.
Трагедия произошла на бульваре Матроса Железняка. 3 марта около 4 часов утра на улице под окнами квартиры, где жил школьник, было найдено его бездыханное тело. На место инцидента вызвали правоохранителей. Позже в комнате подростка была обнаружена предсмертная записка. В ней он просит мать и сестру стойко перенести его уход из жизни и, если нужно, обратиться за помощью к психологам.
«Это не ваша вина, будьте сильными», — написано в записке, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Московской области 14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством из-за того, что родители запретили ей встречаться с совершеннолетним молодым человеком. С октября 2020 года девушка встречалась с 18-летним учеником своей школы. Ее родители были против этого, полагая, что бойфренд морально подавляет их дочь. В середине февраля 2021 года они объявили ей о решении в ближайшее время увезти ее в другой город, где она могла бы дистанционно закончить учебу. В результате школьница покончила жизнь самоубийством.
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Происшествия , Московский комсомолец
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