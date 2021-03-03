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Прилетевшего с Занзибара в Россию мужчину экстренно госпитализировали 

Lenta.ru 34 минуты назад
Прилетевшего с Занзибара мужчину экстренно госпитализировали
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»
Российского туриста, прилетевшего с острова Занзибар, экстренно госпитализировали в Татарстане из-за двусторонней пневмонии. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан» со ссылкой на слова пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по региону Миляуши Замалиевой.
Согласно информации источника, неизвестного мужчину увезли в больницу сразу из аэропорта Казани. Врачи поставили ему диагноз «двусторонняя пневмония», однако, по словам медиков, ПЦР-тест на коронавирус оказался отрицательным.
При этом турист также сдал тест на малярию, но и он не показал положительного результата. Уточняется, что все 329 человек, летевших в этом же самолете, сейчас находятся под наблюдением врачей.
Как пояснила Замалиева, у пациента может быть стадия коронавируса, при которой инфекция уже попала в легкие. В связи с этим его отправили на КТ.
В январе эксперты из британской маркетинговой компании SkyTrax обнаружили множество нарушений и тотальное несоблюдение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на Занзибаре. Так, по информации агентства, в международном аэропорту острова совершенно не соблюдается масочный режим.
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Комментарии 3
Происшествия , Занзибар , Казань , Республика Татарстан , Танзания
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