Десятилетний мальчик ранил друга из ружья в Бурятии

"Сегодня ночью из Мухоршибирской центральной районной больницы эвакуирован санитарной авиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу мальчик с огнестрельным ранением в области правого плечевого сустава и подмышечной области, травматическим шоком второй степени и анемией вследствие кровопотери. В настоящее время ребенок в сознании, он находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.