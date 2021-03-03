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В Бурятии десятилетний мальчик ранил друга из ружья 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Десятилетний мальчик ранил друга из ружья в Бурятии
Фото: РИА Новости
Восьмилетний ребенок получил огнестрельное ранение в Мухоршибирском районе Бурятии, в него случайно выстрелил друг. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

"Сегодня ночью из Мухоршибирской центральной районной больницы эвакуирован санитарной авиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу мальчик с огнестрельным ранением в области правого плечевого сустава и подмышечной области, травматическим шоком второй степени и анемией вследствие кровопотери. В настоящее время ребенок в сознании, он находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Ранил ребенка его десятилетний друг, когда мальчики играли: оружие они нашли и взяли без спроса в доме родственницы одного из школьников.

"На данный момент проводится интенсивная терапия, подготовка к операции", — добавили в пресс-службе.

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Происшествия , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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